Лига наций

32-річний футболіст не перебуватиме навіть на стадіоні.

Андрій Ярмоленко не зіграє проти збірної Вірменії через погане самопочуття, повідомляє канал УАФ у YouTube.

Повідомляється, що 32-річний футболіст має погане самопочуття: у нього ламає тіло, але температури немає.

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Після консультацій з лікарем Ярмоленком вирішили поберегти, він навіть не буде присутнім на стадіоні.

Гра Україна — Вірменія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.