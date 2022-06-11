32-річний футболіст не перебуватиме навіть на стадіоні.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, GETTY IMAGES
11 червня 2022, 15:53
Андрій Ярмоленко не зіграє проти збірної Вірменії через погане самопочуття, повідомляє канал УАФ у YouTube.
Повідомляється, що 32-річний футболіст має погане самопочуття: у нього ламає тіло, але температури немає.
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Після консультацій з лікарем Ярмоленком вирішили поберегти, він навіть не буде присутнім на стадіоні.
Гра Україна — Вірменія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.