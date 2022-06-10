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Нас чекає гучна футбольна вивіска з участю нашої збірної у рамках дивізіону Ліги націй.

У третьому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Вірменії. Матч пройде на 18-тисячному Муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля у польському місті Лодзь та розпочнеться 11 червня о 16:00 за київським часом.

Арбітр зустрічі – Даніель Стефанські, а четвертим суддею буде Лукаш Кузьма.

Прогноз на матч Україна – Вірменія

Букмекери вважають фаворитом зустрічі збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" пропонується коефіцієнт 1.25, а на перемогу Вірменії – 13.00. Якщо у поєдинку буде зафіксована нічия, то на такий результат пропонується показник 6.20.

Нагадаємо, що Україна поки що провела лише один матч у Лізі націй, в якому обіграла Ірландію (1:0).

Так на що ставити?

Букмекери впевнені, що збірна України покладе у ворота збірної Вірменії хоча б один м'яч. Втім, робити ставку на таку подію немає сенсу, адже коефіцієнт на неї складає 1.07 — занадто мало.

Ми пропонуємо зробити вибір на користь більш ризикованого варіанту – "Вірменія не заб'є гол", який оцінюється коефіцієнтом 1.64. Збірні України та Вірменії зустрічалися між собою чотири рази, а половина з цих матчів завершилася без голів у ворота "синьо-жовтих". На наш погляд, ризик має виправдатися.

Патріотична ставка

Для вболівальників збірної України, які обрали ставки як спосіб задовольнити свій азарт, ми пропонуємо патріотичну ставку – Україна переможе та не пропустить. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.76. І ризиковано, і цілком реалістично.

Нагадуємо, що ми не рекомендуємо використовувати ставки як спосіб заробітку, а всі ставки ви робите на свій страх і ризик. Збірна України є явним фаворитом матчу проти збірної Вірменії, але ми не очікуємо на велику кількість забитих м'ячів.

Вірте у Збройні сили України, які захищають нас, а також у збірну України з футболу, яка на міжнародній арені прикладає всі сили, щоб розповідати про трагедію, що відбувається у нашій країні, та допомагає консолідувати весь світ у нашу з вами підтримку!