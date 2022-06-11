Лига наций

"Синьо-жовті" зуміли здобути перемогу у третьому турі Ліги націй.

У рамках третього туру Ліги націй збірна України як номінальний господар приймала Вірменію.

Довгий час підопічні Олександра Петракова не могли відкрити рахунок у матчі, маючи перевагу у ході гри.

Ситуація змінилася на 61 хвилині гри, коли Руслан Малиновський відкрив рахунок у матчі з-за меж штрафного майданчика. Далі збірна Вірменії посипалася, а зрештою все закінчилося крупною перемогою України – 3:0.

Відео:

Україна — Вірменія 3:0

Голи: Маліновський, 61, Караваєв, 76, Миколенко, 85.



Україна: Пятов — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Зубков, 78) — Маліновський, Сидорчук (Ігнатенко, 84), Шапаренко (Піхальонок, 71) — Циганков, Яремчук (Довбик, 70), Мудрик (Миколенко, 78).



Вірменія: Юрченко — Монрой, Восканян, Мкоян, Ст. Мкртчян — Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66) — Байрамян (Адамян, 55) — Бабаян (Бічахчян, 55).



Попередження: Забарний, Зінченко, Матвієнко — Бабаян, Байрамян, Адамян, Восканян.