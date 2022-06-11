Лига наций

Український хавбек допоміг своїй команді здолати Вірменію.

У рамках третього туру Ліги націй збірна України зуміла здолати Вірменію (3:0).

На 61 хвилині гри голом з-за меж штрафної відзначився Руслан Маліновський. Таким чином 29-річний футболіст забив за національну команду вперше з 10 жовтня 2020 року.

Тоді він реалізував пенальті у матчі проти Німеччини (1:2). Малиновському знадобилося 609 днів або 17 матчів, щоб, нарешті, відзначитися за "синьо-жовтих".

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Україна – Вірменія.