Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A3, у якому зіграють Англія та Італія.

Збірні Англії та Італії зіграють ремейк фіналу чемпіонату Європи-2020 на полі стадіону Молінью в рамках третьего туру Ліги націй УЄФА.

Гарет Саутгейт, після нічиєї проти Німеччини (1:1), вирішив використати з перших хвилин Рамсдейла в рамці воріт, тоді як Джеймс та Тріпп'єр зіграють на флангах захисту, а Томорі в центр доповнить Магвайра. Ворт-Прауз відправився в трикутник у центрі поля, а на флангах атаки зіграють Стерлінг та Гріліш, обабіч Абрагама.

Роберто Манчіні, на тлі перемоги над Угорщиною (2:1), довірив місце в стартовому складі Ді Лоренцо та Дімарко на флангах захисту, тоді як Гатті та Ачербі складуть пару в центрі. Тоналі, Локателлі та Фраттензі утворять цілковито новий трикутник у центрі поля, а Пессіна та Пеллегріні оточать Скамакку в атаці.

Англія: Рамсдейл — Джеймс, Магвайр, Томорі, Тріпп’єр — Маунт, Ворд-Прауз, Райс — Стерлінг, Абрагам, Гріліш.

Запасні: Поуп, Пікфорд, Стоунз, Вокер, Гуехі, Коуді, Бовен, Філліпс, Беллінгем, Кейн, Галлахер, Сака.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Гатті, Ачербі, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Тоналі — Пессіна, Скамакка, Пеллегріні.

Запасні: Голліні, Мерет, Луїс Феліпе, Калабрія, Флоренці, Ньонто, Крістанте, Політано, Барелла, Скальвіні, Распадорі, Еспозіто.



Гра Англія — Італія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.