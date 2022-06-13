Український голкіпер прокоментував виступи збірної Швейцарії.
АНДРІЙ ПЯТОВ, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 00:35
Андрій Пятов іронічно прокоментував виступи збірної Швейцарії, яка програла всі три стартові матчі в дивізіоні А Ліги націй.
"Я бачу, що нам до снаги посісти перше місце і піднятися у дивізіон А. Я бачу, як там дуже "вдало" виступають швейцарці. Як заслужили – те й мають.
Швейцарія програла всі три стартові матчі у своїй групі дивізіону А. У минулому розіграші швейцарці утрималися в еліті завдяки технічній поразці збірної України через випадки коронавірусу в українській команді.
Місцева влада не дозволила українцям вийти на гостевий матч проти Швейцарії", — сказав Андрій Пятов в інтерв'ю ВЗБІРНА.
Зазначимо, що, можливо, критика Пятова дійшла до Швейцарії, яка мінімально на своєму полі обіграла Португалію (1:0).