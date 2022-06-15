Лига наций

Дивіться забиті голи поєдинку на Football.ua.

У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).

Перший тайм був провальним для команди Олександра Петракова. Ірландія пішла на перерву ведучі у рахунку — гол забив Коллінз.

Але на другий тайм українці вийшли зарядженими та зуміли миттєво відігратись. Після прострілу від Ярмоленка рахунок зрівняв Довбик.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Україна — Ірландія 1:1

Голи: Довбик, 47 — Коллінз, 31



Україна: Різник — Караваєв, Забарний, Матвієнко (Попов, 72), Миколенко — Маліновський (Мудрик, 28), Сидорчук, Зінченко — Ярмоленко, Довбик (Сікан, 73), Шапаренко.



Ірландія: Келлегер — Коллінз, О’Ши, Леніген, Макклін — Браун, Каллен, Моламбі (Гендрік, 67) — Гоган (Робінсон, 56), Перротт (Огбене, 80), Найт (Гурігейн, 67).



Попередження: Забарний, Ярмоленко, Зінченко — Браун, Леніген.