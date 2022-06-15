Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Збірна Німеччини напередодні грала на власному полі проти Італії в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА, зумівши в підсумку здобути несподівану розгромну перемогу. "Скуадра Адзурра" в один із моментів гри поступалася суперникам аж у п’ять м’ячів, однак зрештою зробила все, щоб хоч трохи зберегти власну репутацію.

Огляд матчу

Німеччина — Італія 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 — Ньонто, 78, Бастоні, 90+4

Німеччина: Ноєр — Клостерманн, Рюдігер, Зюле (Та , 87), Раум — Гюндоган (Штах , 88), Кімміх — Хофманн (Гнабрі, 64), Мюллер (Мусіала, 75), Сане — Вернер (Нмеча, 75).

Італія: ​​Доннарумма — Калабрія, Манчіні (Скамакка , 78), Бастоні, Спінаццола (Дімарко , 65) — Крістанте , Барелла, Фраттезі (Капрарі, 46) — Політано (Луїс Феліпе, 44 ), Распадорі (Cкальвіні, 46), Ньонто.

Попередження: Рюдігер (61), Сане (82).