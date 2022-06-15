Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Наші суперники за групою напередодні також мали провести поєдинок поміж собою, у якому Шотландія й на чужому полі зуміла в підсумку здолати Вірменію. "Тартанова армія" двічі забивала в кожному з таймів, нащо суперники відповідали грубощами, тому в підсумку завершували матч удев’ятьох.

Огляд матчу

Вірменія — Шотландія 1:4

Голи: Бічахчан, 6 — Армстронг, 14, 45+1, Макгінн, 50, Адамс, 54

Вірменія: Юрченко — Амбарцумян, Мкоян, Ароян, А. Оганесян, Дашян — Байрамян (Оганесян, 59) , Григорян (Мкртчян, 46), Серцян (Ангуло, 58) — Бічахчян (Удо, 59), Барсегян (Серобян, 84).

Шотландія: Гордон — Гендрі, Генлі (Кембелл, 86), Мактоміней — Паттерсон (Релстон, 64), Макгрегор, Гілмур (Фергюсон, 64), Тейлор — Армстронг, Макгінн (Тьорнбулл, 64) — Адамс. (Браун, 74)

Попередження: Ароян, А. Оганесян, Сперцян, Амбарцумян — Адамс, Мактоміней.

А. Оганесян, 44, К. Оганесян, 90+1.