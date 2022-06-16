Лига наций

Новачок італійської збірної прокоментував досвід останніх виступів.

Збірна Італії на початку третього розіграшу Ліги націй УЄФА вирішила одразу розпочати підготовку до чергової зміни поколінь у власному складі, тож зрештою не здобула потрібних результатів у протистояннях проти Німеччини (1:1 та 2:5), Угорщини (2:1) та Англії (0:0).

Не дивлячись на це, Роберто Манчіні продовжував проводити тактику залучення молодих гравців до основного складу своєї команди, а найбільш обговорюваним новачком став нападник швейцарського Цюріху Вільфрід Ньонто, який по одному разу забив та відзначився гольовою передачею в протистоянні проти "Бундестім".

18-річний футболіст після завершення червневого міжнародного циклу розповів про власні враження від першого виклику до лав національної збірної.

"За останніх декілька днів я здійснив багато мрій із переліку тих, які у мене були, коли я тільки починав грати в футбол. Я завдячую цим багатьом жертвам, які принесли, зокрема, мої батьки. Те, що вони зробили для мене, було неймовірним.

Багато разів у мене просто не було грошей, щоб поїхати до Мілана на тренування, а моя мама працювала в готелі в Бавено і сподівалася на бодай якісь чайові, щоб заплатити за бензин. Коли я був маленьким, я не міг цього усвідомити, але тепер, коли мені 18, ці речі викликають у мене дивні відчуття.

Багато людей казали, що я пішов із Інтера до Цюріха лише заради грошей, але це неправда. Грати саме в основній команді клубу було правильно. Цюріх ризикнув із моїм трансфером, а мені пощастило потрапити до цього колективу. Окрім того, вони забезпечили переїзд і моїх батьків також.

Роберто Манчіні, перед початком цього міжнародного циклу, зібрав 8-9 молодих гравців, і сказав нам, що ми повинні бути готові до виклику. Тоді я зрозумів, що він дійсно вірить у нас.

Це наклало відбиток у моїй пам’яті. Те, що тренер зробив по відношенню до нас, молодих гравців, було зовсім не очевидним кроком. Це був сильний сигнал.

Із мого голу в ворота Німеччини не було ніякої користі. Після того матчу мені лише шкода, що відбулася подібна поразка. Найголовнішим було здобути перемогу, натомість все пішло шкереберть.

Це не питання Ньонто чи, я не знаю, когось іще. Німці перевершували нас в усіх аспектах, вони далеко попереду нас. І точно це сталося не вчора.

Ми — молода команда, багато хто з нас ніколи не грали разом до цих двох тижнів. Ми намагаємося почати з нуля, і у нас попереду в нас два важкі, але хороші роки, є ентузіазм, якість і досвід.

Подивимось, що станеться. А поки я думаю про те, щоб добре виступити на чемпіонаті Європи до 19 років. У нас буде дуже сильна команда", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Ньонто відзначився 10 голами та 5 гольовими передачами в 36 матчах за клуб.