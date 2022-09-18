Ліга націй

Нас чекає гра з участю нашої збірної у рамках дивізіону Ліги націй.

У перенесеному матчі першого туру Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії. Матч пройде на Хемпден Парк у Глазго та розпочнеться 21 вересня о 21:45 за київським часом.

Прогноз на матч Шотландія — Україна

Букмекери вважають фаворитом зустрічі збірну Шотландії. На перемогу британців можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Перемога ж "синьо-жовтих" оцінюється в коефіцієнт 3,25, а на нічийний результат – 3,1.

Шотландія — Україна: де дивитися матч Ліги націй

Для підопічних Олександра Петракова це буде четверта гра у турнірі.

У попередніх матчах нового розіграшу Ліги націй Україна здобула дві перемоги, обігравши Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а потім зіграла внічию з Ірландією з рахунком 1:1.

Так на що ставити?

Букмекери схиляються до того, що збірні України і Шотландії не будуть забивати дуже багато голів. Втім, ми схиляємося до того, що команди будуть забивати.

Пропонуємо зробити вибір на користь більш ризикованого варіанту, ніж тотал більше – "Обидві команди заб'ють: так", який оцінюється коефіцієнтом 1,96. Збірні України та Шотландії зустрічалися між собою тричі — удвох іграх ця б ставка зайшла.

Патріотична ставка

Для вболівальників збірної України, які обрали ставки як спосіб задовольнити свій азарт, ми пропонуємо патріотичну ставку – Україна переможе та не пропустить. На таку подію пропонується коефіцієнт 4,4.

Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.