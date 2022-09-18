Нас чекає гра з участю нашої збірної у рамках дивізіону Ліги націй.
У перенесеному матчі першого туру Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії. Матч пройде на Хемпден Парк у Глазго та розпочнеться 21 вересня о 21:45 за київським часом.
Прогноз на матч Шотландія — Україна
Букмекери вважають фаворитом зустрічі збірну Шотландії. На перемогу британців можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Перемога ж "синьо-жовтих" оцінюється в коефіцієнт 3,25, а на нічийний результат – 3,1.
Шотландія — Україна: де дивитися матч Ліги націй
Для підопічних Олександра Петракова це буде четверта гра у турнірі.
У попередніх матчах нового розіграшу Ліги націй Україна здобула дві перемоги, обігравши Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а потім зіграла внічию з Ірландією з рахунком 1:1.
Так на що ставити?
Букмекери схиляються до того, що збірні України і Шотландії не будуть забивати дуже багато голів. Втім, ми схиляємося до того, що команди будуть забивати.
Пропонуємо зробити вибір на користь більш ризикованого варіанту, ніж тотал більше – "Обидві команди заб'ють: так", який оцінюється коефіцієнтом 1,96. Збірні України та Шотландії зустрічалися між собою тричі — удвох іграх ця б ставка зайшла.
Патріотична ставка
Для вболівальників збірної України, які обрали ставки як спосіб задовольнити свій азарт, ми пропонуємо патріотичну ставку – Україна переможе та не пропустить. На таку подію пропонується коефіцієнт 4,4.
Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.