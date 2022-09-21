Ліга націй

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку Ліги націй.

У рамках поєдинку Ліги націй дивізіону B національна збірна України у гостях на Хемпден Парк розгромно поступилася Шотландії з рахунком 0:3.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку із шотландською збірною.

Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа.