Ліга націй

Команда Олександра Петракова зазнала несподіваної поразки.

У рамках перенесеного матчу першого туру Ліги націй збірна України поступилась на виїзді Шотландії — 0:3.

За весь матч команда Олександра Петракова нанесла лише три удари по воротах, але жоден із них не прийшовся у площину воріт Гордона.

До вашої уваги статистика гри:

Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа.