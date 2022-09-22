Воротар провів достатньо непогану гру.
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22 вересня 2022, 00:25
Збірна України поступилась у матчі першого туру Ліги націй Шотландії із прикрим рахунком 0:3.
Портал WhoScored роздав оцінки футболістам. Найкращим гравцем матчу, за версією експертів, був Ліндон Дайкс, забивший два голи — 8,7.
Що стосується збірної України, то найвища оцінка в воротаря Анатолія Трубіна — 6,8. Найгірший гравець цього матчу Михайло Мудрик — 5,7.
Проголосувати за найкращого футболіста збірної України у матчі проти Шотландії можна в нас на сайті.