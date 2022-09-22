Ліга націй

Воротар провів достатньо непогану гру.

Збірна України поступилась у матчі першого туру Ліги націй Шотландії із прикрим рахунком 0:3.

Портал WhoScored роздав оцінки футболістам. Найкращим гравцем матчу, за версією експертів, був Ліндон Дайкс, забивший два голи — 8,7.

Що стосується збірної України, то найвища оцінка в воротаря Анатолія Трубіна — 6,8. Найгірший гравець цього матчу Михайло Мудрик — 5,7.

Проголосувати за найкращого футболіста збірної України у матчі проти Шотландії можна в нас на сайті.