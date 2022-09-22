Ліга націй

Керманич прокоментував кадрові втрати перед рештою вересневих зборів.

Напередодні збірна України зазнала поразки в перенесеному матчі першого туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії (0:3).

Шотландія — Україна 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції підняв питання кадрових резервів його команди на решту вересневих зборів.

"Я прийняв рішення, що Анатолій Трубін залишить розташування команди, подякував йому. Він поїде на допомогу молодіжній збірній України.

Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма", — констатував український фахівець.

Наступний матч збірна України проведе в гостях у Вірменії.