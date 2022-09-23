Завершилася низка матчів групи А.
faw.cymru
23 вересня 2022, 00:39
У четвер, 22 вересня, відбулися поєдинки Ліги нацією групи А.
Бельгія зуміла обіграв Вельс, Польща поступилася Нідерландам, Франція виявилася сильнішою за Австрію, а Хорватія впоралася з Данією.
Бельгія - Вельс 2:1
Голи: де Брюйне, 10, Батшуаї, 37 — Мур, 50.
Бельгія: Куртуа — Дебаст, Алдервейрельд, Вертонген — Меньє, Тілеманс (Ванаке, 75), Вітсель, Карраско (Мертенс, 65) — де Брюйне (де Кетеларе, 90+1), Е. Азар (Троссард, 65) — Батшуаї (Опенда, 65)
Вельс: Хеннессі — Робертс, Родон, Мефам, Вільямс — Сміт (Моррелл, 64), Ампаду, Норрінгтон-Девіс (Робертс, 84) — Джеймс, Джонсон — Мур (Бейл, 64).
Попередження: ... — Мефам, Ампаду, Бейл.
Польща — Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.
Польща: Щесни — Беднарек, Глік, Ківьор — Франковскі (Берешинські, 79), Крихов'як, Лінетті (Мілік, 46), Залевскі (Скурас, 79) — Шиманські (Кліх, 70), Зелінські (Леговські, 86) — Левандовські
Нідерланди: Пасвер — Тімбер, ван Дейк, Аке — Дамфріс, Копмайнерс (Бергхюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блінд — Гакпо — Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен, 60)
Попередження: Щесни — Аке, Гакпо, Янссен, Вегхорст.
Франція - Австрія 2:0
Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 65.
Хорватія - Данія 2:1
Голи: Соса, 49, Маєр, 79 — Еріксен, 77.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Соса — Модрич (Віда, 79), Брозович, Ковачич (Маєр, 78) — Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71), Перішич (Оршич, 71)
Данія: Шмайхель — Андерсен, А. Крістенсен, К'єр (Єнсен, 72), Мехле — Васс (Р. Крістенсен, 60), Хойб'єрг, Делені (Гейлунд, 60) — Еріксен — Сков Ольсен (Дольберг, 89), Бретвейт (Дамсгор, 60)
Попередження: Перішич — К'єр.