Ліга націй
22 вересня 2022, 23:38
Франція переграла Австрію, проте позбавилась шансів на захист трофею Ліги націй
Команда Дідьє Дешама забагато втратила під час червневої міжнародної павзи.
Франція — Австрія, Getty Images
22 вересня 2022, 23:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Австрія 2:0
Голи: Мбаппе, 55, Жиру, 65
Франція: Меньян (Ареола, 46) — Кунде (Саліба, 23), Варан, Бадьяшиль — Клосс, Чуамені, Фофана, Менді — Грізманн (Дембеле, 79) — Жиру (Нкунку, 78), Мбаппе (Коло Муані, 90+2).
Австрія: Пенц — Тріммель, Лінгарт, Алаба (Пош, 70), Вебер — Забітцер (Шмід, 70), Шлагер, Зайвальд, Вайманн (Любічич, 50) — Арнаутович (Грегорич, 64), Онісіво (Баумгартнер, 64).
Попередження: Вайманн.