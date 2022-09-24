Ліга націй

Пропонуємо вашій увазі анонс матчу Ліги націй.

Збірна Чехії у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй прийме на своєму полі збірну Португалії.

Чехія — Португалія.

Субота, 24 вересня, 21:45. Стадіон Фортуна Арена, Прага. Головний арбітр зустрічі – Срджан Йованович (Сербія).

Збірна Чехії підходить до зустрічі на третьому рядку турнірної таблиці квартету з чотирма набраними балами. Чехи виграли у збірної Швейцарії, потім зіграли внічию з Іспанією, проте потім були дві поразки з рахунком 0:2 — від Португалії та Іспанії. Що ж, реабілітуватися за програш португальцям є можливість, залишилося нею скористатися.

Зрозуміло, що за наявності у групі Іспанії та Португалії збірна Чехії навряд чи розраховує на перемогу у квартеті. Головне завдання – не покинути елітний дивізіон Ліги націй. Для цього потрібно опинитися вище за збірну Швейцарії, у якої поки що три набраних бали.

Щодо збірної Португалії, то вона, очікувано, бореться за перемогу в групі. У підопічних Фернанду Сантуша сім набраних балів та друге місце у квартеті. Португальці зіграли внічию 1:1 проти Іспанії, потім обіграли Швейцарію та Чехію без особливих проблем, проте зненацька поступились у другій грі проти Швейцарії — 0:1.

Збірна Португалії поки що відстає від Іспанії на один бал, але очевидно спробує змінити ситуацію. Для цього не можна оступатися в грі проти Чехії, а тому про настрої з розряду товариських ігор думати не варто.

До цього команди зустрічалися між собою чотири рази. У трьох матчах було зафіксовано перемогу збірної Португалії, а також один тріумф чехів.

Орієнтовні склади:

Чехія: Вацлік — Зима, Брабек, Матею — Цоуфал, Крал, Соучек, Зелені — Гложек, Кухта, Лінгр

Португалія: Патрісіу — Канселу, Перейра, Пепе, Геррейру — Сілва, Невеш, Фернандеш — Жота, Роналду, Леау