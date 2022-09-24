Грайр Мкоян — про майбутній матч проти України.
Грайр Мкоян, getty images
24 вересня 2022, 15:35
Захисник збірної Вірменії Грайр Мкоян поскаржився на важку кадрову ситуацію у команді.
"До гри проти збірної України ми підійдемо з дуже серйозними втратами [через дискваліфікацію матч пропустять лідери команди Вараздат Ароян, Едуард Сперцян та Камо Оганнісян], але розуміємо важливість цієї зустрічі.
Інші гравці нашої команди зроблять все, щоб гідно замінити відсутніх і досягти позитивного результату", — наводить слова Мкояна офіційний сайт УЄФА.
Гра Вірменія — Україна почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.