Ліга націй

Одразу чотири представника збірної України отримали високі бали.

Україна не залишила шансів збірній Вірменії у матчі Ліги націй, здобувши комфортну перемогу із рахунком 5:0.

Після закінчення гри портал WhoScored дав оцінки футболістам за це протистояння.

Найкращим гравцем поєдинку став Данило Ігнатенко з балом 9,5. Він, до речи, забив свій дебютний гол за національну команду.

Автор голу та двох асистів Олександр Зубков отримав 8,6. У Александра Тимчика, який також забив дебютний гол та віддав асист — також 8,6. Артем Довбик, забивший два голи, отримав 8,2.

Найгірший гравець матчу — воротар вірменської збірної Давид Юрченко — 5,2.

Голосуйте за найкращого гравця збірної України у матчі з Вірменією на Football.ua.