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Словенія — Норвегія, facebook.com/fotballandslaget
24 вересня 2022, 22:07
У матчі четвертої групи Дивізіону Б збірна Словенії обіграла національну команду Норвегії з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 47 хвилині, коли у воротах словенців розписався Ерлінг Голанд. Потім у середині другого тайму Андраж Шпорар зрівняв цифри на табло, а перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Беньяміна Шешка.
Огляд матчу
Словенія — Норвегія 2:1
Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 — Голанд, 47.
Джерело: MEGOGO