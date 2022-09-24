Ліга націй

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У матчі четвертої групи Дивізіону Б збірна Словенії обіграла національну команду Норвегії з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 47 хвилині, коли у воротах словенців розписався Ерлінг Голанд. Потім у середині другого тайму Андраж Шпорар зрівняв цифри на табло, а перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Беньяміна Шешка.

Огляд матчу

Словенія — Норвегія 2:1

Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 — Голанд, 47.

Джерело: MEGOGO