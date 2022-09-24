Ліга націй

Відбулися чергові матчі п'ятого туру Ліги націй.

Завершилися поєдинки п'ятого туру Ліги націй.

У першій грі збірна Словенії здобула вольову перемогу над національною командою Норвегії. Матч закінчився із рахунком 2:1.

На гол норвежців у виконанні Ерлінга Голанда, словенці відповіли результативними ударами Андража Шпорара та Беньяміна Шешко.

Після п'яти ігор Норвегія набрала 10 очок і посідає перше місце у четвертій групі Дивізіону Б. У Словенії п'ять балів та перша перемога, яка дозволяє утримувати третє місце.

Словенія — Норвегія 2:1

Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 — Голанд, 47.

У ще в одному протистоянні Північна Ірландія вирвала перемогу над Косово. Матч закінчився із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 58 хвилині, коли у косоварів відзначився Ведат Мурікі, але на 82 хвилині господарі відігралися зусиллями Гевіна Вайта. Першу перемогу для ірландців приніс забитий м'яч Джоша Мадженніса на третій компенсованій хвилині.

Після п'яти ігор збірна Косова набрала шість очок і знаходиться на другому місці другої групи Дивізіону С. У Північної Ірландії п'ять балів та третій рядок.

Північна Ірландія — Косово 2:1

Голи: Вайт, 82, Мадженніс, 90+3 — Мурікі, 58.