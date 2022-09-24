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Північна Ірландія — Косово, Getty Images
24 вересня 2022, 22:26
У поєдинку другої групи Дивізіону С збірна Північної Ірландії обіграла національну команду Косова з рахунком 2:1.
Все почалося з голу Мурікі у ворота ірландців у середині другого тайму, але потім на 82 хвилині Вайт зрівняв цифри на табло. Першу перемогу для Північної Ірландії забезпечив результативний удар у виконанні Мадженніса на третій компенсованій хвилині.
Огляд матчу
Північна Ірландія — Косово 2:1
Голи: Вайт, 82, Мадженніс, 90+3 — Мурікі, 58.
Джерело: MEGOGO