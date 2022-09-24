Ліга націй

Команди зійдуться у матчі за перше місце.

У рамках поєдинку шостого туру Ліги націй збірна України зіграє проти збірної Шотландії.

Як закінчиться матч Україна — Шотландія?

Цей матч є дуже важливим для команди Олександра Петракова. Детальніше про розклади для національної команди ви можете переглянути за посиланням.

Головним арбітром на матч Україна — Шотландія призначений Тасос Сідіропулос з Греції. Допомагати йому будуть співвітчизники Поліхроніс Костарас та Лазарос Димитріадіс.

Функції четвертого рефері дістались Арістотелю Діамантопулосу.