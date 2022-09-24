Команди зійдуться у матчі за перше місце.
Тасос Сідіропулос, УЄФА
24 вересня 2022, 22:57
У рамках поєдинку шостого туру Ліги націй збірна України зіграє проти збірної Шотландії.
Як закінчиться матч Україна — Шотландія?
Цей матч є дуже важливим для команди Олександра Петракова. Детальніше про розклади для національної команди ви можете переглянути за посиланням.
Головним арбітром на матч Україна — Шотландія призначений Тасос Сідіропулос з Греції. Допомагати йому будуть співвітчизники Поліхроніс Костарас та Лазарос Димитріадіс.
Функції четвертого рефері дістались Арістотелю Діамантопулосу.
Нагадаємо, що поєдинок Україна — Шотландія пройде у Польщі на стадіоні МКС Краковія 27 вересня. Початок матчу — о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.