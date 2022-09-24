Ліга націй

Закінчився важливий для збірної України поєдинок у Лізі націй.

У рамках п'ятого раунду Ліги націй збірна Шотландії у Глазго, на Гемпден Парк приймала збірну Ірландії.

Гості жваво розпочали поєдинок і на 18 хвилині першого тайму вийшли уперед. Захисник Джон Ітан з меж штрафного майданчика читко пробив у лівий кут воріт Гордона.

Але на початку другої половини зустрічі господарі зуміли таки відігратись. Крісті навісив з лівого флангу, а його подачу головою замкнув захисник Джек Гендрі — 1:1.

На 81 хвилині шотландці змогли забити вдруге. Арбітр вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Раян Крісті та забив.

Таким чином саме Шотландія очолює групу В у Лізі націй. Україні, для того щоб виграти групу, необхідно буде перемагати Шотландію.

Шотландія - Ірландія 2:1

Голи: Гендрі, 50, Крісті, 81 — Іган, 18

Шотландія: Гордон — Гікі (Ралстон, 58), Гендрі, Маккенна, Тірні (Тейлор, 42) — Мактоміней, Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 58), Крісті (Маклін, 85), МакГінн — Дайкс (Адамс, 85).

Ірландія: Базуну — О'Ші, Іган, Коллінз, МакКлін (Брейді, 86), Доерті (Коулмен, 76) — Молабі (Браун, 77), Каллен, Найт — Обафемі (Огбене, 60), Перротт (Робінсон, 76).

Попередження: Каллен, Маккенна, Іган, Коулмен, Мактоміней, Найт.