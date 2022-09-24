Ліга націй

Колектив Фернанду Сантуша знову не залишив шансів футболістам Ярослава Шилгави.

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Чехія — Португалія 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

На 45+6-й хвилині Патрік Шик (Чехія) не забив пенальті (промах).Вацлік — Зіма, Брабец (Кудела, 22), Емелка — Цоуфал, Соучек (Кухта, 77), Крал, Зєлєни (Влканова, 64) — Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черни, 64).Кошта — Далот, Діаш, Данілу (Маріу, 84), Руї — Карвалью (Пальїнья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Невеш — Б. Сілва (Орта, 67), Роналду, Леау (Жота, 67).