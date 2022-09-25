Ліга націй

Дивіться огляд гри Ліги націй на Football.ua.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B національна збірна України в гостях здобула розгромну перемогу над Вірменією, відправивши у ворота суперника п'ять м'ячів.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков виставив повністю експериментальний склад, що не завадило українській команді набрати гостьові три очки та зберегти інтригу щодо володаря першого місця у групі аж до останнього туру із Шотландією.

Для перемоги у своєму квартеті та повернення до елітного дивізіону Ліги націй збірній України потрібно 27 вересня лише обігравати Шотландію.

Огляд матчу:

Вірменія — Україна 0:5

Голи: Тимчик, 21, Зубков, 57, Довбик, 69, 85, Ігнатенко, 81



Вірменія: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Мкоян (Восканян, 76), Чалишир, Маргарян (Монрой, 75) — Бічахчян (Арутюнян, 46), Григорян, Байрамян — Барсегян (Шагоян, 63), Селараян (Серобян, 82).



Україна: Лунін — Забарний, Кривцов (Матвієнко, 77), Качараба — Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко — Циганков (Яремчук, 66), Яремчук (Довбик, 67), Зубков (Мудрик, 72).



Попередження: Дашян, Арутюнян — Сидорчук, Кривцов