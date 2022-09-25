Ліга націй

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У рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА наші сусіди за квартетом B1, Шотландія та Ірландія, провели поміж собою вельми цікаве протистояння на Гемпден Парк.

"Зелена армія" забила першою ще на початку гри, подарувавши таким чином надію для збірної України залишитись лідером перед останнім туром, однак другу половину гри гості провалили, за підсумком чого пропустили два голи та не здобули жодного балу.

Огляд матчу:

Шотландія — Ірландія 2:1

Голи: Гендрі, 50, Крісті, 81 — Іган, 18

Шотландія: Гордон — Гікі (Ралстон, 58), Гендрі, Маккенна, Тірні (Тейлор, 42) — Мактоміней, Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 58), Крісті (Маклін, 85), МакГінн — Дайкс (Адамс, 85).

Ірландія: Базуну — О'Ші, Іган, Коллінз, МакКлін (Брейді, 86), Доерті (Коулмен, 76) — Молабі (Браун, 77), Каллен, Найт — Обафемі (Огбене, 60), Перротт (Робінсон, 76).

Попередження: Каллен, Маккенна, Іган, Коулмен, Мактоміней, Найт.

Джерело: MEGOGO.