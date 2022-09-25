Ліга націй

Дивіться огляд гри Ліги націй на Football.ua.

У рамках групи A2 Ліги націй УЄФА напередодні також вирішувалась доля іншої пари команди перед останнім туром — збірна Чехії на власному полі намагалась не пустити на першу сходинку Португалію.

Однак господарів поля вистачило лише на те, аби чинити гідний опір упродовж першої половини зустрічі, після чого вони залишились без травмованого центрального захисника Якуба Брабеца, а суперники забили вперше зусиллями Діогу Далота.

Португальці вистрілили ще одного разу вже під завісу першого тайму, а трохи згодом чехи не забили пенальті через промах Патріка Шика у відповідальний момент.

У подальшому гра була спрямована в бік виключно воріт Томаша Вацліка, який пропустив ще по одному м’ячу на початку та наприкінці другого тайму.

Огляд матчу:

Чехія — Португалія 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

На 45+6-й хвилині Патрік Шик (Чехія) не забив пенальті (промах).

Чехія: Вацлік — Зіма, Брабец (Кудела, 22), Емелка — Цоуфал, Соучек (Кухта, 77), Крал, Зєлєни (Влканова, 64) — Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черни, 64).

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Данілу (Маріу, 84), Руї — Карвалью (Пальїнья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Невеш — Б. Сілва (Орта, 67), Роналду, Леау (Жота, 67).

Джерело: MEGOGO.