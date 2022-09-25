Ліга націй

Українці отримали достатньо високі оцінки.

У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна України на виїзді не залишила шансів Вірменії, здобувши перемогу із рахунком 5:0.

Автор дублю Артем Довбик та автор одного з голів Данило Ігнатенко отримали від порталу SofaScore високі оцінки.

Їх дії оцінили у бал 8,8 а також поставили обох гравців у збірну п'ятого туру Ліги націй поряд із Кевіном Де Брюйне, Діогу Далотом та іншими.

Нагадаємо, що свій наступний матч Україна проведе проти Шотландії у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.