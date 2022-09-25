Ліга націй

Коуч збірної Хорватії — про поєдинок з Австрією у Лізі націй.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився напередодні матчу з Австрією у Лізі націй.

"У нас чудова нагода вийти у фінальну частину. Ми за неї боролися. Найголовніше, що наша доля у наших руках. Ми маємо закінчити справу і не чекати, що зробить Франція. Було б непогано завершити це міжнародне вікно перемогою перед чемпіонатом світу", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Матч Австрія — Хорватія відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21.45. Зазначимо, що після 5 турів у Хорватії 10 очок, Данія набрала 9 балів, Франція – 5, а австрійці – 4.