Ліга націй

Воротар збірної України — про перемогу над Вірменією у Лізі націй.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B національна збірна України в гостях здобула розгромну перемогу над Вірменією, відправивши у ворота суперника п'ять м'ячів (5:0).

Голкіпер української команди Андрій Лунін поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Добре, що здобули такий результат. Це було нам потрібно, щоб залишитись у грі. Ми знали, що вдома суперник більш агресивний, ніж на виїзді. Були деякі помилки, це завжди трапляється. Важливо для впевненості та спокою, що зіграли на нуль. Попереду знайшли свої моменти, забили. Вважаю, це дає певний позитив".

"Повторюся, зіграти на нуль було важливо як для команди, так й для мене. Тренувальний процес у клубі у мене на найвищому рівні, це не секрет. Приїжджаючи до збірної ситуація аналогічна. Тут тренер В‘ячеслав Кернозенко, я кайфую від роботи з ним. Настрій був чудовий. Радий, що певним чином допоміг команді".

"По ходу матчу не так замислюєшся, чи виграний вже матч, чи ні. Ти граєш, робиш свою справу, у тебе все "на автоматі", як то кажуть. Думаю, що після 60-ї хвилини вірмени трохи підсіли, ми цим скористалися. Було важливо зберегти темп та ритм, бути свіжішими, ніж вони".

"Після матчу з Вірменією треба відновитися на всі 100%, аби бути готовими. Всі розуміють, що це буде за зустріч. Важкий суперник, налаштовуємося на перемогу. Ця перемога — не причина для того, щоб розслаблятися", — сказав Лунін в інтерв'ю УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вірменія — Україна ви можете на Football.ua.