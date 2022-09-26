Ліга націй

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У заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА збірна Нідерландів на власному полі мала нагоду закріпити перевагу над суперниками за квартетом за допомогою зустрічі проти прямого конкурента в боротьбі за вихід до плей-оф — Бельгії.

Футболісти Луї ван Гала дозволяли суперникам на рівні з собою контролювати м’яч та створювати гольові моменти, проте залишили за собою головне — забитий м’яч посеред другого тайму, за рахунок якого вдруге за кампанію обіграли бельгійців.

Огляд матчу:

Нідерланди — Бельгія 1:0

Гол: Ван Дейк, 73.

Нідерланди: Пасвеєр — Тімбер (де Врей, 46), Ван Дейк, Аке (Маласія, 46) — Думфріс, Бергейс (Гакпо, 31), де Роон, Блінд — Классен (Гравенберх, 90+2) — Янссен (Тейлор, 46), Бергвейн.

Бельгія: Куртуа — Дебаст, Альдервейрельд, Вертонген — Меньє (Карраско, 46), Онана (Тілеманс, 74), Вітсель, Кастань (Лукебакіо, 82) — Е. Азар (Троссар, 64), Батшуаї (Де Кетеларе, 46), де Брюйне.

Попередження: Думфріс, Тейлор — Кастань, Карраско.

Джерело: MEGOGO.