Ліга націй

Дивіться огляд гри Ліги націй на Football.ua.

Збірна Уельсу перед останнім туром Ліги націй УЄФА мала тільки примарні шанси на збереження прописки в дивізіоні A, однак усе одно спробувала викластись у домашньому матчі проти Польщі.

Перед власними вболівальниками футболістам "червоних драконів" не вдалось проявити себе, а пропущений м’яч у стартовій частині другого тайму остаточно перехрестив для них навіть найменші сподівання.

Огляд матчу:

Уельс — Польща 0:1

Гол: Свідерскі, 58.

Уельс: Геннессі — Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрінгтон-Девіс (Мур, 58) — Джеймс, Моррелл, Левітт (Колвілл, 72), Вільямс — Джонсон, Бейл.

Польща: Щесни — Беднарек, Глік, Ківьор — Берешиньські (Гумни, 90), Крихов’як, Журковські (Шиманські, 83), Залевські — Зелінські, Левандовські, Свідерські (Пьонтек, 65).

Попередження: Норрінгтон-Девіс, Вільямс, Джонсон, Мур — Крихов’як, Берешиньські, Глік.

Джерело: MEGOGO.