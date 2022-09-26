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Уельс — Польща, Getty Images
26 вересня 2022, 09:01
Збірна Уельсу перед останнім туром Ліги націй УЄФА мала тільки примарні шанси на збереження прописки в дивізіоні A, однак усе одно спробувала викластись у домашньому матчі проти Польщі.
Перед власними вболівальниками футболістам "червоних драконів" не вдалось проявити себе, а пропущений м’яч у стартовій частині другого тайму остаточно перехрестив для них навіть найменші сподівання.
Огляд матчу:
Уельс — Польща 0:1
Гол: Свідерскі, 58.
Уельс: Геннессі — Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрінгтон-Девіс (Мур, 58) — Джеймс, Моррелл, Левітт (Колвілл, 72), Вільямс — Джонсон, Бейл.
Польща: Щесни — Беднарек, Глік, Ківьор — Берешиньські (Гумни, 90), Крихов’як, Журковські (Шиманські, 83), Залевські — Зелінські, Левандовські, Свідерські (Пьонтек, 65).
Попередження: Норрінгтон-Девіс, Вільямс, Джонсон, Мур — Крихов’як, Берешиньські, Глік.
Джерело: MEGOGO.