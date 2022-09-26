Ліга націй

Захисник прокоментував перемогу своєї команди.

Збірна Нідерландів у рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги націй обіграла мінімально збірну Бельгії.

Захисник "помаранчевих" Вірджіл Ван Дейк дуже радий перемозі своєї команди.

"Справа зроблена. Було важко. Зберегти ворота на замку ще раз було дуже важливо. Був теоретичний шанс, що бельгійці зможуть обійти нас, але ми були впевнені, що не пропустимо три голи".

Завжди є у чому вдосконалюватись. Грати проти другої збірної у рейтингу ФІФА з одними з найкращих півзахисників у світі, Кевіном де Брюйне та Еденом Азаром, — нелегке завдання. Але в результаті ми перемогли і дуже раді цьому", — наводить слова Ван Дейка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу між збірними Бельгії та Нідерландів.