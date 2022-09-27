Відбулися заключні матчі Ліги націй у Дивізіоні Б в одній із груп.
Румунія - Боснія і Герцоговина, www.nfsbih.ba
27 вересня 2022, 00:09
Завершилися заключні матчі шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону В.
У першій грі збірна Боснії і Герцоговини, яка вже забезпечила путівку до Дивізіону А, поступилася Румунії з рахунком 1:4. У складі румунської команди голами відзначилися Ман, Раціу та Пушкаш, який оформив дубль. У боснійців єдиний гол забив Джеко.
Незважаючи на перемогу, Румунія набравши сім очок, залишає Дивізіон В, залишившись на четвертому місці.
Румунія - Боснія і Герцоговина 4:1
Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 — Джеко, 77.
У ще одному матчі Фінляндія в гостях обіграла Чорногорію з рахунком 2:0. Вже з 17 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Томашевіча. У другому таймі фіни скористалися чисельною перевагою, забивши два м'ячі зусиллями Антмана та Каллмана.
Після шести ігор у Фінляндії вісім очок і друге місце, а у Чорногорії сім балів та третій рядок.
Чорногорія — Фінляндія 0:2
Голи: Антман, 47, Каллман, 53.