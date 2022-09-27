Ліга націй

Відбулися заключні матчі Ліги націй у Дивізіоні Б в одній із груп.

Завершилися заключні матчі шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону В.

У першій грі збірна Боснії і Герцоговини, яка вже забезпечила путівку до Дивізіону А, поступилася Румунії з рахунком 1:4. У складі румунської команди голами відзначилися Ман, Раціу та Пушкаш, який оформив дубль. У боснійців єдиний гол забив Джеко.

Незважаючи на перемогу, Румунія набравши сім очок, залишає Дивізіон В, залишившись на четвертому місці.

Румунія - Боснія і Герцоговина 4:1

Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 — Джеко, 77.

У ще одному матчі Фінляндія в гостях обіграла Чорногорію з рахунком 2:0. Вже з 17 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Томашевіча. У другому таймі фіни скористалися чисельною перевагою, забивши два м'ячі зусиллями Антмана та Каллмана.

Після шести ігор у Фінляндії вісім очок і друге місце, а у Чорногорії сім балів та третій рядок.

Чорногорія — Фінляндія 0:2

Голи: Антман, 47, Каллман, 53.