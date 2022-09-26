Ліга націй

Італія зупинила казку Угорщини та вийшла до плей-оф Ліги націй

Заключний матч у міжнародній кар'єрі для нападника господарів Адама Салаї був зіпсований домашньою поразкою.

Угорщина — Італія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Угорщина — Італія 0:2

Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52



Угорщина: Гулаши — Ланг, Орбан, Ат. Салаї — Фіоло, А. Надь (Стайлс, 46), Шефер, Керкез (Гоздог, 57) — Него (Болла, 74), Собослаї (Кляйнгайслер, 82) — Ад. Салаї (Адам, 75).



Італія: Доннарумма — Толой, Бонуччі, Ачербі (Бастоні, 46) — Ді Лоренцо (Маццоккі, 90), Барелла, Жоржиньйо (Побега, 73), Крістанте, Дімарко — Распадорі (Скамакка, 72), Ньонто (Габб’ядіні, 66).



Попередження: Ад. Салаї, Фіоло – Ачербі