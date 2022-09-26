Ліга націй

Відбувся заключний матч Ліги націй у Дивізіоні А.

Відбувся заключний матч шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону А, у якому збірна Англії на своєму полі поділила очки із національною командою Німеччини.

Все почалося на початку другого тайму, коли на 52 хвилині пенальті реалізував Гюндоган, а через 15 хвилин Гаверц подвоїв перевагу німців.

Здавалося, це буде чергове фіаско англійців, але з 72 по 75 хвилини рахунок у матчі зрівнявся зусиллями Шоу та Маунта.

Більше того, на 83 хвилині Кейн реалізував пенальті та вивів "трьох левів" уперед, але останнє слово було за німцями – на 87 хвилині Гаверц оформив дубль – 3:3.

Після шести ігор Німеччина набрала сім очок і залишилася на третьому місці в групі, а Англія попрощалася з Дивізіоном А, посівши четверту сходинку. У паралельному матчі групи збірна Італії обіграла Угорщину та вийшла у плей-офф з першого місця квартету.

Англія — Німеччина 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пенальті) — Гюндоган, 52 (пенальті), Гаверц, 67, 87.

Англія: Поуп, Джеймс, Магуайр, Стоунз (Уокер, 37), Даєр, Шоу, Райс, Фоден (Сака, 66), Беллінгем (Хендерсон, 90), Кейн, Стерлінг (Маунт, 66).

Німеччина: тер Штеген, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68), Гюндоган, Хофманн (Вернер, 46), Кімміх, Гаверц (Белла-Кочап, 90), Сане (Гнабрі, 68), Мусіала (Мюллер, 79).

Попередження: Шлоттербек.