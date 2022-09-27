Ліга націй

До вашої уваги результати матчів Ліги націй у дивізіоні B за 27 вересня.

У заключному матчі Ліги націй дивізіону B збірна Сербії здобула перемогу над Норвегією.

Завдяки голам Влаховича та Мітровича серби очолили свою групу, обігравши у вирішальному матчі прямого конкурента за лідерство.

Норвегія — Сербія 0:2

Голи: Влахович, 42, Мітрович, 54

У матчах цієї групи Швеції виявилося недостатньо нічиєї зі Словенією, щоб уникнути вильоту в дивізіон С.

Швеція — Словенія 1:1

Голи: Форсберг, 42 — Шешко, 28

У поєдинку Албанії проти Ісландії фактично нічого не вирішувалося, оскільки раніше Ізраїль гарантував собі вихід в елітний дивізіон.

Албанія — Ісландія 1:1

Голи: Леньяні, 35 — Андерсон, 90+7

Видалення: Гуннарссон (Ісландія), 11

У поєдинку Ірландії та Вірменії, які були суперниками збірної України по групі, сенсації не сталося.

Здавалося, що Вірменія може зробити камбек, відігравши два м'ячі відставанні, але згодом, наприкінці зустрічі вірмени заробили дві червоні і пропустили гол.

Підсумковий рахунок 3:2 на користь Ірландії, а збірна Вірменії вилітає до дивізіону С.

Ірландія — Вірменія 3:2

Голи: Іган, 18, Обафемі, 52, Брейді, 90+1 (пен.) — Дашян, 71, Сперцян, 73

Видалення: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (обидва — Вірменія)