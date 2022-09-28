Ліга націй

Football.ua пропонує обрати MVP поєдинку.

У рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги націй збірна України грала проти Шотландії та не змогла здобути перемогу.

Команда Олександра Петракова мала достатньо нагод, щоб відкрити рахунок, проте так і не змогла це зробити.

Пропонує проголосувати за найкращого гравця у складі збірної України у цьому матчі:

Нагадаємо, що у цьому матчі Ярмоленко став рекордсменом збірної України за кількістю матчів.