Україна

Поєдинок проти Шотландії у Лізі націй став 112-м для 32-річного українця у футболці "жовто-синіх".

В останньому турі групового етапу Ліги націй-2022/23 дивізіону B національна збірна України зустрілася із командою Шотландії.

Нападник і капітан "жовто-синіх" Андрій Ярмоленко з'явився у стартовому складі на це протистояння. Таким чином 32-річний українець офіційно став рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів.

Матч проти Шотландії став для Ярмоленка 112-м у футболці головної команди країни, завдяки чому він випередив за цим показником володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка, в активі якого 111 поєдинків за збірну України.

ТОП-10 за кількістю матчів за збірну України:

1. Андрій Ярмоленко — 112 матчів;

2. Андрій Шевченко -111 матчів;

3. Андрій Пятов — 102 матчі;

4. Руслан Ротань — 100 матчі;

5. Олег Гусєв — 98 матчів;

6. Олександр Шовковський — 92 матчі;

7. Євген Коноплянка — 86 матчів;

8. Сергій Ребров - 75 матчів;

9. Андрій Воронін — 74 матчі;

10. Тарас Степаненко — 72 матчі.

Нагадаємо, що перед повномасштабним російським вторгненням на територію України наприкінці лютого 2022 року рекорд за кількістю матчів належав Анатолію Тимощуку (144), але через продовження тренерської діяльності в РФ та замовчування факту російської агресії УАФ викреслила 43-річного зрадника з історії українського футболу.