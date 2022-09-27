Поєдинок проти Шотландії у Лізі націй став 112-м для 32-річного українця у футболці "жовто-синіх".
Андрій Ярмоленко, getty images
27 вересня 2022, 21:45
В останньому турі групового етапу Ліги націй-2022/23 дивізіону B національна збірна України зустрілася із командою Шотландії.
Нападник і капітан "жовто-синіх" Андрій Ярмоленко з'явився у стартовому складі на це протистояння. Таким чином 32-річний українець офіційно став рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів.
Матч проти Шотландії став для Ярмоленка 112-м у футболці головної команди країни, завдяки чому він випередив за цим показником володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка, в активі якого 111 поєдинків за збірну України.
ТОП-10 за кількістю матчів за збірну України:
1. Андрій Ярмоленко — 112 матчів;
2. Андрій Шевченко -111 матчів;
3. Андрій Пятов — 102 матчі;
4. Руслан Ротань — 100 матчі;
5. Олег Гусєв — 98 матчів;
6. Олександр Шовковський — 92 матчі;
7. Євген Коноплянка — 86 матчів;
8. Сергій Ребров - 75 матчів;
9. Андрій Воронін — 74 матчі;
10. Тарас Степаненко — 72 матчі.
Нагадаємо, що перед повномасштабним російським вторгненням на територію України наприкінці лютого 2022 року рекорд за кількістю матчів належав Анатолію Тимощуку (144), але через продовження тренерської діяльності в РФ та замовчування факту російської агресії УАФ викреслила 43-річного зрадника з історії українського футболу.