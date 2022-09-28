Ліга націй

Пропонуємо вашій увазі оцінки за версією статистичного порталу.

У рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги націй збірна України грала проти Шотландії та не змогла здобути перемогу.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, найкращим гравцем у складі збірної України став Віталій Миколенко з оцінкою 7,2 балів.

Трохи менше, 7,1 бали, отримав голкіпер Андрій Лунін.

Усі оцінки учасників зустрічі:

Нагадаємо, що Football.ua пропонує проголосувати за найкращого гравця у складі збірної України у матчі з Шотландією.