Ліга націй

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй дивізіону B.

Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй дивізіону B на другому місці, зігравши в останньому турі у нульову нічию із Шотландією.

Підопічні Олександра Петракова не змогли реалізувати кілька непоганих моментів, через що шотландці вийшли в елітний дивізіон Ліги націй у якості лідера групи.

Огляд матчу:

Україна — Шотландія 0:0



Україна: Лунін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський (Піхальонок, 88), Степаненко, Ігнатенко — Ярмоленко (Зубков, 88), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Циганков, 75).



Шотландія: Гордон — Фрейзер (Крісті, 72), Портеус, Гендрі, Гікі (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кінгслі, 71) — Макгінн, Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін — Адамс (Дайкс, 79).



Попередження: Мудрик, Ярмоленко, Ігнатенко, Маліновський (не на полі) — Гікі, Дайкс.