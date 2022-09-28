Ліга націй

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Збірна Норвегії, яка вважалась головним фаворитом на підвищення в класі від квартету B4 Ліги націй УЄФА, у останньому турі на власному полі приймала Сербію, маючи можливість навіть зіграти внічию для подальшого виходу з групи.

Однак гості, за цілком рівної гри, зуміли нав’язати суперника більш якісний футбол в атаці, підсумком чого стала перемога футболістів Драгана Стойковича, яку було здобуто ними за рахунок двох голів незадовго до та одразу після перерви.

Огляд матчу:

Норвегія — Сербія 0:2

Голи: Влахович, 42, А. Мітрович, 54

Норвегія: Нілан — Рієрсон (Педерсен, 57), Ханче-Ольсен (Берг, 79), Естігор, Мелінг (Бйоркан, 74) — Едегор, Орснес (Аєр, 57), Берге — Ельюнуссі (Ларсен, 57), Голанд, Серлот.

Сербія: В. Мілінкович-Савич — Велькович, С. Мітрович, Павлович (Бабич, 89) — Живоквич (Лазович, 72), Лукич, Іліч, Тадич (Джурічич, 90+3), Костич (Радоньїч, 72) — А. Мітрович (Йович, 90+3), Влахович.

Попередження: Костич, Павлович.

Джерело: MEGOGO.