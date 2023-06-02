Команда готується до матчу з Італією.
МАРКО АСЕНСІО, GETTY IMAGES
02 червня 2023, 17:55
Іспанці опублікували список викликаних футболістів до збірної на півфінальний матч Ліги націй проти Італії.
Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Кепа Аррісабалага (Челсі), Давид Райя (Брентфорд);
Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Хесус Навас (Севілья), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Давид Гарсія (Осасуна), Жорді Альба (Барселона), Хуан Бернат (ПСЖ);
Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мікель Меріно, Мартін Субіменді (обидва – Реал Сосьєдад), Гаві (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Серхіо Каналес (Бетіс);
Нападники: Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Еспаньол), Родріго (Лідс), Марко Асенсіо (Реал), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал).
Нагадаємо, матч Іспанія – Італія пройде 14 червня. У другому півфіналі турніру зіграють Нідерланди та Хорватія.