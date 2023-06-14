Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Нідерланди та Хорватія.

Збірні Нідерландів та Хорватії розіграють поміж собою путівку до фіналу Ліги націй УЄФА на полі стадіону де Кейп у Роттердамі.

Рональд Куман використав із перших хвилин Бейлова до рамки воріт, тоді як Гертрейда повернеться до центру захисту, Копмейнерс та Френкі де Йонг зіграють у центральному трикутнику, а Мален та Гакпо розташуються в атаці.

Златко Далич залучив до стартового складу Юрановича та Віду в лінії захисту, тоді як Іванушец зіграє зліва в атаці.

Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Гертрейда, ван Дейк, Аке — Віффер, Копмейнерс, Ф. де Йонг — Мален, Гакпо, Сімонс.

Запасні: Флеккен, Нопперт, Тімбер, Блінд, Бергвейн, Вейналдум, Ланг, Ботман, де Рон, Маласія, Веерман, Вегхорст.



Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Віда, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Іванушец.

Запасні: Лабрович, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо.



Гра Нідерланди — Хорватія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.