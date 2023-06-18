Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для матчу за третє місце Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Нідерланди та Італія.

Збірні Нідерландів та Італії розіграють поміж собою "бронзу" Ліги націй УЄФА на стадіоні Де Гролс Весті в Енсхеде.

Рональд Куман, після поразки від Хорватії (2:4), залучив до стартового складу Ланга на лівий фланг атаки.

Роберто Манчіні, на тлі поразки від Італії (1:2), використав із перших хвилин Буонджорно в центрі захисту, тоді як Крістанте та Верратті долучились до центрального трикутника, а Ньонто, Ретегі та Распадорі складуть оновлену трійку в атаці.

Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Гертрейда, ван Дейк, Аке — Віффер, Ф. де Йонг, Сімонс — Мален, Гакпо, Ланг.

Запасні: Флеккен, Нопперт, Тімбер, Блінд, Бергвейн, Вейналдум, Ботман, де Рон, Копмейнерс Маласія, Веерман, Вегхорст.



Італія: Доннарумма — Толой, Ачербі, Буонджорно, Дімарко — Фраттезі, Крістанте, Верратті — Ньонто, Ретегі, Распадорі.