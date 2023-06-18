Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу за "бронзу" Ліги націй, що відбувся 18 червня 2023 року, 16:00.

У поєдинку за третє місце цього розіграшу Ліги націй УЄФА збірна Італії здобула перемогу над Нідерландами і вдруге поспіль стала "бронзовим" призером турніру.

Команди продемонстрували результативний футбол, проте підопічні Роберто Манчіні таки зберегли переможний для себе рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй:

Нідерланди — Італія 2:3

Голи: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 — Дімарко, 6, Фраттезі, 20, К’єза, 72



Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Гертрейда (Вейналдум, 46), ван Дейк, Аке — Віффер (Веерман, 76), Ф. де Йонг, Сімонс (Копмейнерс, 63) — Мален (Бергвейн, 46), Гакпо, Ланг (Веггорст, 46).



Італія: Доннарумма — Толой, Ачербі, Буонджорно, Дімарко (Спінаццола,74) — Фраттезі, Крістанте, Верратті (Барелла, 85) — Ньонто (Дзаньоло, 64), Ретегі (Пеллегріні, 86), Распадорі (К’єза, 64).



Попередження: Веггорст — Дімарко, Барелла, Ачербі