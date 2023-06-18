Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Хорватія та Іспанія.
Марко Асенсіо та Фабіан Руїс, Getty Images
18 червня 2023, 21:00
Хорватія та Іспанія розіграють поміж собою головний трофей Ліги націй УЄФА в Роттердамі на стадіоні Де Кейп.
Златко Далич, після перемоги над Нідерландами (4:2), залучив до стартового складу Ерлича до центру захисту.
Луїс де ла Фуенте використав із перших хвилин Фабіана Руїса в опорній зоні, тоді як Асенсіо розташується праворуч в атаці.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Ерлич, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Іванушец.
Запасні: Лабрович, Івушич, Станишич, Барішич, Маєр, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо, Віда.
Запасні: Кепа, Рая, Карвахаль, Начо, Субіменді, Меріно, Каналес, Фаті, Фран, Родріго, Хоселу, Ольмо.
Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Руїс — Асенсіо, Гаві, Піно — Мората.
Гра Хорватія — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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