Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Хорватія та Іспанія.

Хорватія та Іспанія розіграють поміж собою головний трофей Ліги націй УЄФА в Роттердамі на стадіоні Де Кейп.

Златко Далич, після перемоги над Нідерландами (4:2), залучив до стартового складу Ерлича до центру захисту.

Луїс де ла Фуенте використав із перших хвилин Фабіана Руїса в опорній зоні, тоді як Асенсіо розташується праворуч в атаці.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Ерлич, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Іванушец.

Запасні: Лабрович, Івушич, Станишич, Барішич, Маєр, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо, Віда.



Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Руїс — Асенсіо, Гаві, Піно — Мората.