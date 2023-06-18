Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Ліги націй УЄФА між збірними Хорватії та Іспанії, який пройде 18 червня та розпочнеться о 21:45.

Сьогодні, 18 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА, у якому збірна Хорватії на стадіоні Де Кейп у Роттердамі гратиме проти Іспанії.

Команда Златко Далича була змушена здобувати путівку до фіналу в овертаймі проти Нідерландів, тож зайвий день відпочинку тепер не здається настільки вагомою перевагою, як це могло б бути.

ХОРВАТІЯ — ІСПАНІЯ

НЕДІЛЯ, 18 ЧЕРВНЯ, 21:45. ДЕ КЕЙП, РОТТЕРДАМ. ФЕЛІКС ЦВАЄР — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Як і можна було передбачити заздалегідь, плей-оф Ліги націй УЄФА через швидкість свого проведення практично не залишає командам шансів на роздуми щодо власних кондицій. Ось наче й нещодавно чотири найкращі збірні дивізіону A відіграли поміж собою півфінальні матчі, а вже зараз ми говоримо про медальні протистояння. Звісно, що найбільше уваги при цьому забирає на себе боротьба за "золото", проте фінальна пара команд може й здивувати вболівальників.

Організатори змагань намагались зробити так, щоб господарі турніру, збірна Нідерландів, обидва матчі провела на більшій за місткістю арені у Роттердамі, проте команда Рональда Кумана свою частину цього безумно хитрого плану виконати так і не змогла. У півфіналі "ораньє", хоча й врятувались у основний час, проте все ж так поступились Хорватії за підсумками овертаймів (4:2). Команда Златко Далича при цьому неначе намагалась забезпечити собі успіх ціною середніх зусиль, адже агресію в атаці почала проявляти лише тоді, коли справу вже було фактично зроблено.

Саме через наявність додаткових навантажень упродовж півгодини ігрового часу, перевага "картатих" у вигляді зайвого дня відпочинку над другим фіналістом була фактично нівельована. Іспанії не знадобився додатковий час для того, аби ствердно заявити про свою перевагу над Італією (2:1). Команда Роберто Манчіні при цьому наче забула, що в футболі обидва тайми мають однакову вагу в плані визначення підсумкового результату.

Насправді, перебачити долю фінального протистояння буде доволі складно, оскільки обидва суперники полюбляють грати виключно з урахуванням власних потреб у здобутті необхідного результату. Хіба що хорвати при цьому менше схиляються до різноманітних авантюр. Однак остання характеристика була притаманна більше команді Луїса Енірке, тоді як якогось узагальненого обличчя збірної Іспанії часів Луїса де ла Фуенте ми ще не бачили. У той самий час у Златко Далича було вже чимало часу для того, аби збудувати колектив, якій у якості темної конячки світового футболу продовжує претендувати на різноманітні високі винагороди.

Ключовим моментом прийдешньої гри стане втома футболістів. Обидві команди мають у своєму складі футболістів, для яких фінал Ліги націй стане 60+ матчем у сезоні, що ще кілька років тому здавалось якоюсь фантастичною цифрою. У півфінальних двобоях влив цього фактору також можна було відстежити, тож без ротації обидва тренери навряд чи обійдуться. Нехай і у Хорватії можливості лави запасних виглядатимуть дещо більш куцо, у порівнянні з суперниками. Іспанії було б непогано щось зробити з реалізацією гольових моментів у Альваро Морати, однак двох днів відпочинку для цього явно замало.

Щодо кадрової ситуації, то через швидкоплинність міні-турніру команди не встигли нажити собі проблем у цьому плані.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 9 матчів, із яких Хорватія виграла 3, а Іспанія — 5, нічию зафіксовано одного разу. Статистика забитих м'ячів також на користь "Червоної Фурії" — 20:12. Останній раз команди зустрічались у 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020, коли іспанці перемогли в додатковий час 5:3. Голи за них забивали Сарабія, Аспілікуета, Ферран, Мората та Оярсабаль, а на користь хорватів відзначались Оршич і Пашалич, тоді як Педрі забив у власні ворота.